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Тростинский Маркиан Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тростинский Лаврентий Пантелемонович

Мать: Тростинская Евфросинья

Рождение ребёнка
1865

Сын: Тростинский Иов Маркианович

Мать ребёнка: Тростинская Мелания Васильевна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Тростинский Владимир Маркианович

Мать ребёнка: Тростинская Мелания Васильевна

Рождение ребёнка
05.04.1874

Дочь: Рага Ефросинья Маркиановна

Мать ребёнка: Тростинская Мелания Васильевна

Рождение ребёнка
06.01.1877

Сын: Тростинский Ефим Маркианович

Мать ребёнка: Тростинская Мелания Васильевна

Рождение ребёнка
23.06.1879

Сын: Тростинский Тимофей Маркианович

Мать ребёнка: Тростинская Мелания Васильевна

Рождение ребёнка
15.05.1882

Сын: Тростинский Афанасий Маркианович

Мать ребёнка: Тростинская Мелания Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тростинская Мелания Васильевна

Смерть
Неизвестно
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