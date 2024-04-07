Тростинский Маркиан Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865
Сын: Тростинский Иов Маркианович
Мать ребёнка: Тростинская Мелания Васильевна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Тростинский Владимир Маркианович
Мать ребёнка: Тростинская Мелания Васильевна
Рождение ребёнка
05.04.1874
Дочь: Рага Ефросинья Маркиановна
Мать ребёнка: Тростинская Мелания Васильевна
Рождение ребёнка
06.01.1877
Сын: Тростинский Ефим Маркианович
Мать ребёнка: Тростинская Мелания Васильевна
Рождение ребёнка
23.06.1879
Сын: Тростинский Тимофей Маркианович
Мать ребёнка: Тростинская Мелания Васильевна
Рождение ребёнка
15.05.1882
Сын: Тростинский Афанасий Маркианович
Мать ребёнка: Тростинская Мелания Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно