Ященко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1941
Дочь: Ященко Лидия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ященко Полина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ященко Валентина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ященко Антонина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ященко Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ященко Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно