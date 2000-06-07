Ященко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ященко Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1941

Дочь: Ященко Лидия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ященко Полина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ященко Валентина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ященко Антонина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ященко Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ященко Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ященко Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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