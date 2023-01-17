Головин Валерий Александрович
Место рождения
Дата рождения27.10.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1962
Рождение ребёнка
30.12.1982
Дочь: Чертагонова Наталья Валерьевна
Мать ребёнка: Головина Нина Ивановна
Рождение ребёнка
10.02.1984
Мать ребёнка: Головина Нина Ивановна
Рождение ребёнка
29.08.1987
Сын: Головин Сергей Валерьевич
Мать ребёнка: Головина Нина Ивановна
Рождение ребёнка
13.09.1989
Сын: Головин Виктор Валерьевич
Мать ребёнка: Головина Нина Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1991
Сын: Головин Николай Валерьевич
Мать ребёнка: Головина Нина Ивановна
Рождение ребёнка
12.11.1992
Дочь: Фадеева Лидия Валерьевна
Мать ребёнка: Головина Нина Ивановна
Рождение ребёнка
29.09.1994
Сын: Головин Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Головина Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головина Нина Ивановна