Головин Валерий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловин Валерий Александрович

Головин Валерий Александрович

avatar

Место рождения

Лесная Хмелевка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

27.10.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1962

Отец: Головин Александр Александрович

Мать: Головина Лидия Сергеевна

Лесная Хмелевка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.12.1982

Дочь: Чертагонова Наталья Валерьевна

Мать ребёнка: Головина Нина Ивановна

Рождение ребёнка
10.02.1984

Сын: Головин Иван Валерьевич

Мать ребёнка: Головина Нина Ивановна

Рождение ребёнка
29.08.1987

Сын: Головин Сергей Валерьевич

Мать ребёнка: Головина Нина Ивановна

Рождение ребёнка
13.09.1989

Сын: Головин Виктор Валерьевич

Мать ребёнка: Головина Нина Ивановна

Рождение ребёнка
01.02.1991

Сын: Головин Николай Валерьевич

Мать ребёнка: Головина Нина Ивановна

Рождение ребёнка
12.11.1992

Дочь: Фадеева Лидия Валерьевна

Мать ребёнка: Головина Нина Ивановна

Рождение ребёнка
29.09.1994

Сын: Головин Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Головина Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Нина Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close