Шаньшина (Бычкова) Лидия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1929
Дата смерти19.03.1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1929
Отец: Бычков Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1950
Сын: Шаньшин Юрий Александрович
Отец ребёнка: Шаньшин Александр Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1956
Дочь: Халипина (Шаньшина) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Шаньшин Александр Иванович
Рождение ребёнка
24.01.1959
Сын: Шаньшин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Шаньшин Александр Иванович
Смерть
19.03.1989
Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область