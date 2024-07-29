Шаньшина (Бычкова) Лидия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаньшина (Бычкова) Лидия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1929

Дата смерти

19.03.1989

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1929

Отец: Бычков Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаньшин Александр Иванович

Рождение ребёнка
17.12.1950

Сын: Шаньшин Юрий Александрович

Отец ребёнка: Шаньшин Александр Иванович

Рождение ребёнка
08.09.1956

Дочь: Халипина (Шаньшина) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Шаньшин Александр Иванович

Рождение ребёнка
24.01.1959

Сын: Шаньшин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Шаньшин Александр Иванович

Смерть
19.03.1989
Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

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