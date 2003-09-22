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Мовкаленко Владимир

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Место рождения

с.Володино Кривошеинский р-он Томская обл.

Дата рождения

12.07.1970

Пол

Мужской

Отец

1943 г.р.

Мать

1951 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1970

Отец: Мовкаленко Илья

Мать: Мовкаленко Татьяна

с.Володино Кривошеинский р-он Томская обл.
Образование
С 01.10.2000 по 15.06.2006
Томский политехнический университет
Высшее
Рождение ребёнка
22.09.2003

Дочь: Полина

Мать ребёнка: Мовкаленко Людмила

Рождение ребёнка
25.09.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мовкаленко Людмила

Работа или профессия
С 10.02.2010
Томское предприятие магистральных электрических сетей
Мастер по обслуживанию высоковольтных линий
Место жительства
Неизвестно
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