Мовкаленко Владимир
Место рожденияс.Володино Кривошеинский р-он Томская обл.
Дата рождения12.07.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1970
Отец: Мовкаленко Илья
Мать: Мовкаленко Татьяна
с.Володино Кривошеинский р-он Томская обл.
Образование
С 01.10.2000 по 15.06.2006
Томский политехнический университет
Высшее
Рождение ребёнка
22.09.2003
Дочь: Полина
Мать ребёнка: Мовкаленко Людмила
Рождение ребёнка
25.09.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мовкаленко Людмила
Работа или профессия
С 10.02.2010
Томское предприятие магистральных электрических сетей
Мастер по обслуживанию высоковольтных линий
Место жительства
Неизвестно