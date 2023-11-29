Корзников Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения30.01.1930
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корзникова Апполинария Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корзникова Апполинария Егоровна
Смерть
1989