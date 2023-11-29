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Корзников Владимир Александрович

Место рождения

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд

Дата рождения

30.01.1930

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1930

Отец: Корзников Александр Васильевич

Мать: Корзникова (Коротких) Анастасия Дмитриевна

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корзникова Апполинария Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Апполинария Егоровна

Рождение ребёнка
13.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корзникова Апполинария Егоровна

Смерть
1989

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