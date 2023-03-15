Климова (Сухова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Сухова) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1971

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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