Жинко Стефанида Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жинко Стефанида Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Жинко Харитон Иванов

Отец ребёнка: Жинко Иван Иванов

Рождение ребёнка
1783

Сын: Жинко Евтух Иванов

Отец ребёнка: Жинко Иван Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жинко Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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