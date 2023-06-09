Рязанцева Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцева Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Рязанцев Илья Иванович

Отец ребёнка: Рязанцев Иван Алексеевич

Енкаево, Кадомский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.05.1935

Сын: Рязанцев Николай Иванович

Отец ребёнка: Рязанцев Иван Алексеевич

Енкаево, Кадомский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рязанцева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Рязанцев Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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