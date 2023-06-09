Рязанцева Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Рязанцев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
25.05.1935
Сын: Рязанцев Николай Иванович
Отец ребёнка: Рязанцев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рязанцева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Рязанцев Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно