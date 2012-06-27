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Масленникова (Иваненко) Александра

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Место рождения

х.Кругловский, Нехаевский р-он, Волгоградская обл.

Дата рождения

01.05.1923

Дата смерти

27.06.2012

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1923

Отец: Иваненков Георгий

Мать: Иваненкова (Строителева) Пелагея

зарегистрировали в слободе Солонка
Бракосочетание
28.01.1942

Муж: Масленников Василий

Рождение ребёнка
04.11.1943

Дочь: (Масленникова) Валентина

Отец ребёнка: Масленников Василий

Рождение ребёнка
25.12.1944

Сын: Масленников Николай

Отец ребёнка: Масленников Василий

Рождение ребёнка
08.12.1946

Дочь: Романенко (Масленникова) Надежда

Отец ребёнка: Масленников Василий

Рождение ребёнка
28.07.1952

Дочь: (Масленникова) Татьяна

Отец ребёнка: Масленников Василий

Рождение ребёнка
10.02.1954

Дочь: Ермошина (Масленникова) Лидия

Отец ребёнка: Масленников Василий

Рождение ребёнка
20.10.1960

Сын: Масленников Виктор

Отец ребёнка: Масленников Василий

Смерть
27.06.2012
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Несколько дней пролежала в коме
Похороны
Неизвестно

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