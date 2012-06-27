Масленникова (Иваненко) Александра
Место рождениях.Кругловский, Нехаевский р-он, Волгоградская обл.
Дата рождения01.05.1923
Дата смерти27.06.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1923
зарегистрировали в слободе Солонка
Бракосочетание
28.01.1942
Муж: Масленников Василий
Рождение ребёнка
04.11.1943
Дочь: (Масленникова) Валентина
Отец ребёнка: Масленников Василий
Рождение ребёнка
25.12.1944
Сын: Масленников Николай
Отец ребёнка: Масленников Василий
Рождение ребёнка
08.12.1946
Дочь: Романенко (Масленникова) Надежда
Отец ребёнка: Масленников Василий
Рождение ребёнка
28.07.1952
Дочь: (Масленникова) Татьяна
Отец ребёнка: Масленников Василий
Рождение ребёнка
10.02.1954
Дочь: Ермошина (Масленникова) Лидия
Отец ребёнка: Масленников Василий
Рождение ребёнка
20.10.1960
Сын: Масленников Виктор
Отец ребёнка: Масленников Василий
Смерть
27.06.2012
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Несколько дней пролежала в коме
Похороны
Неизвестно