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Томас Март Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1908

Пол

Женский

Добавил:

БВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1908

Отец: Томас Март Николай Лаврентьевич

Мать: Томас Март Ксения Никитична

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Васильева Людмила Александровна

Отец ребёнка: Васильев Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Васильев Виктор Александрович

Отец ребёнка: Васильев Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Васильев Николай Александрович

Отец ребёнка: Васильев Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Борис

Отец ребёнка: Васильев Александр Георгиевич

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