Томас Март Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1908
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Васильева Людмила Александровна
Отец ребёнка: Васильев Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Васильев Виктор Александрович
Отец ребёнка: Васильев Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Васильев Николай Александрович
Отец ребёнка: Васильев Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Борис
Отец ребёнка: Васильев Александр Георгиевич