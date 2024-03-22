Безрук Антоний Симеонов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Безрук Семен Андреев
Мать: Безрук Харитина Петрова
Рождение ребёнка
08.04.1899
Сын: Безрук Терентий Антонович
Мать ребёнка: Безрук Дария Михайловна
Рождение ребёнка
09.03.1902
Дочь: Мария Антониева
Мать ребёнка: Безрук Дария Михайловна
Рождение ребёнка
07.10.1904
Дочь: Пелагея Антониева
Мать ребёнка: Безрук Дария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Безрук Дария Михайловна
Смерть
Неизвестно