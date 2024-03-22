Безрук Антоний Симеонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безрук Антоний Симеонов

Место рождения

Антоновка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Безрук Семен Андреев

Мать: Безрук Харитина Петрова

Рождение ребёнка
08.04.1899

Сын: Безрук Терентий Антонович

Мать ребёнка: Безрук Дария Михайловна

Рождение ребёнка
09.03.1902

Дочь: Мария Антониева

Мать ребёнка: Безрук Дария Михайловна

Рождение ребёнка
07.10.1904

Дочь: Пелагея Антониева

Мать ребёнка: Безрук Дария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безрук Дария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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