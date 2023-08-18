Меликьянц (Смирнова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меликьянц (Смирнова) Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1955

Отец: не указан

Мать: Смирнова Маргарита

Рождение ребёнка
?.06.?

Дочь: Меликьянц Анжела Эдуардовна

Отец ребёнка: Меликьянц Эдуард

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меликьянц Эдуард

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Виктор

Рождение ребёнка
01.01.1974

Дочь: Сербина Валерия Викторовна

Отец ребёнка: Мельников Виктор

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