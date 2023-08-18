Меликьянц (Смирнова) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1955
Отец: не указан
Мать: Смирнова Маргарита
Рождение ребёнка
?.06.?
Дочь: Меликьянц Анжела Эдуардовна
Отец ребёнка: Меликьянц Эдуард
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меликьянц Эдуард
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников Виктор
Рождение ребёнка
01.01.1974
Дочь: Сербина Валерия Викторовна
Отец ребёнка: Мельников Виктор