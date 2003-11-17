Ушакова (Колмыкова Калмыкова) Ирина Анатольевна
Место рожденияТашкент УзССР
Дата рождения25.03.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1966
Ташкент УзССР
Образование
С 1973 по 1975
школа 125 Ташкент
среднее
Образование
С 1975 по 1980
школа 68 Ташкент
среднее
Образование
С 1980 по 1983
школа 110 им Тараса Шевченко Ташкент
среднее
Образование
По 1988
НУУз им. Мирзо Улугбека (бывш. ТашГУ)
высшее
Бракосочетание
27.04.1990
Узбекистан Ташкент
Рождение ребёнка
28.10.1990
Дочь: Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Ушаков Сергей Викторович
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
17.07.1993
Отец ребёнка: Ушаков Сергей Викторович
Ташкент Узбекистан
Развод
1996
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель математики
Место жительства
Неизвестно