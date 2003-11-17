Ушакова (Колмыкова Калмыкова) Ирина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУшакова (Колмыкова Калмыкова) Ирина Анатольевна

Ушакова (Колмыкова Калмыкова) Ирина Анатольевна

avatar

Место рождения

Ташкент УзССР

Дата рождения

25.03.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1966

Отец: Колмыков Анатолий Николаевич

Мать: Колмыкова Нина Николаевна

Ташкент УзССР
Образование
С 1973 по 1975
школа 125 Ташкент
среднее
Образование
С 1975 по 1980
школа 68 Ташкент
среднее
Образование
С 1980 по 1983
школа 110 им Тараса Шевченко Ташкент
среднее
Образование
По 1988
НУУз им. Мирзо Улугбека (бывш. ТашГУ)
высшее
Бракосочетание
27.04.1990

Муж: Ушаков Сергей Викторович

Узбекистан Ташкент
Рождение ребёнка
28.10.1990

Дочь: Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Ушаков Сергей Викторович

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
17.07.1993

Сын: Ушаков Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Ушаков Сергей Викторович

Ташкент Узбекистан
Развод
1996

Муж: Ушаков Сергей Викторович

Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель математики
Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close