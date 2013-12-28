Береснев Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Береснев Владимир Павлович

Место рождения

Тутуяс, Мысковский, Кемеровская область

Дата рождения

09.08.1952

Дата смерти

28.12.2013

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1952

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Береснева Мария Филлиповна

Тутуяс, Мысковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Береснева Любовь Яковлевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
28.12.2013
Мыски, Мысковский, Кемеровская область
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