Береснев Владимир Павлович
Место рождения
Дата рождения09.08.1952
Дата смерти28.12.2013
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1952
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.03.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Береснева Любовь Яковлевна
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
28.12.2013
Мыски, Мысковский, Кемеровская область