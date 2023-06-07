Терещенков Семен Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1777
Дата смертиМежду 1795 и 1811
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777
Отец: Терещенков Никифор Семенов
Мать: Настасья Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
Между 1795 и 1811