Терещенков Семен Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенков Семен Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1777

Дата смерти

Между 1795 и 1811

Пол

Мужской

Отец

1737 г.р.

Мать

1739 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777

Отец: Терещенков Никифор Семенов

Мать: Настасья Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
Между 1795 и 1811
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