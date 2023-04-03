Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Между 1855 и 1858

Муж: Савин Павел

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Савина) Зеновия

Отец ребёнка: Савин Павел

Смерть
Неизвестно

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