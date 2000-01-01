Первый Муж
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Людмила
Мать ребёнка: Краснопольская Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Евгения
Мать ребёнка: Краснопольская Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Галина
Мать ребёнка: Краснопольская Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Краснопольская Клавдия
Смерть
Неизвестно