Загороднов Николай Нилович
Место рождения
Дата рождения1825
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1843
Сын: Загороднов Димитрий Николаевич
Мать ребёнка: Загороднова Варвара Ионовна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Матрена Николаевна
Мать ребёнка: Загороднова Варвара Ионовна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Марья Николаевна
Мать ребёнка: Загороднова Варвара Ионовна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Загороднов Егор Николаевич
Мать ребёнка: Загороднова Варвара Ионовна
Рождение ребёнка
27.08.1853
Сын: Загороднов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Загороднова Варвара Ионовна
Рождение ребёнка
18.02.1857
Сын: Загороднов Тимофей Николаевич
Мать ребёнка: Загороднова Варвара Ионовна
Работа или профессия
Неизвестно