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Загороднов Николай Нилович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1825

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Загороднов Нил Алексеевич

Мать: Загороднова Марья Самуйловна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Загороднов Димитрий Николаевич

Мать ребёнка: Загороднова Варвара Ионовна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Матрена Николаевна

Мать ребёнка: Загороднова Варвара Ионовна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марья Николаевна

Мать ребёнка: Загороднова Варвара Ионовна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Загороднов Егор Николаевич

Мать ребёнка: Загороднова Варвара Ионовна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.08.1853

Сын: Загороднов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Загороднова Варвара Ионовна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.02.1857

Сын: Загороднов Тимофей Николаевич

Мать ребёнка: Загороднова Варвара Ионовна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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