Назарова (Рзаева) Неля Яваровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Рзаева) Неля Яваровна

Место рождения

Город Саранск республика Мордовия

Дата рождения

19.04.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1991

Отец: Рзаев Явар

Мать: Рзаева Наталья Геннадьевна

Город Саранск республика Мордовия
Бракосочетание
16.08.2014

Муж: Назаров Андрей Игоревич

Город Саранск Республика Мордовия
Рождение ребёнка
30.01.2018

Сын: Назаров Егор Андреевич

Отец ребёнка: Назаров Андрей Игоревич

Город Москва
Рождение ребёнка
11.06.2020

Дочь: Назарова Злата Андреевна

Отец ребёнка: Назаров Андрей Игоревич

Город Москва
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