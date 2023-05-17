Назарова (Рзаева) Неля Яваровна
Место рожденияГород Саранск республика Мордовия
Дата рождения19.04.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1991
Отец: Рзаев Явар
Город Саранск республика Мордовия
Бракосочетание
16.08.2014
Город Саранск Республика Мордовия
Рождение ребёнка
30.01.2018
Отец ребёнка: Назаров Андрей Игоревич
Город Москва
Рождение ребёнка
11.06.2020
Дочь: Назарова Злата Андреевна
Отец ребёнка: Назаров Андрей Игоревич
Город Москва