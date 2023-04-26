Федотов Игнат Никонов
Место рожденияс. Дубовое, Саратовская обл., Духовницкий район
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Федотов Никон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
19.04.1892
Бракосочетание
16.07.1893
Рождение ребёнка
23.11.1899
Сын: Федотов Николай Игнатьевич
Мать ребёнка: Федотова (Архипова) Васса Семёнова
Смерть
Неизвестно