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Федотов Игнат Никонов

Место рождения

с. Дубовое, Саратовская обл., Духовницкий район

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Федотов Никон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Мария Кондратьева

Бракосочетание
19.04.1892

Жена: Федотова (Щогина) Мария Борисовна

Бракосочетание
16.07.1893

Жена: Федотова (Архипова) Васса Семёнова

Рождение ребёнка
23.11.1899

Сын: Федотов Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: Федотова (Архипова) Васса Семёнова

Смерть
Неизвестно

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