Смирнов Семён Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Семён Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Артемий Андреев

Мать: Наталья Андреева

Рождение ребёнка
14.10.1886

Сын: Смирнов Николай Семенович

Мать ребёнка: Смирнова Василиса Никанорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Марфа Семёновна

Мать ребёнка: Смирнова Василиса Никанорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Смирнова Василиса Никанорова

Смерть
Неизвестно
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