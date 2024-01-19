Смирнов Семён Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Артемий Андреев
Мать: Наталья Андреева
Рождение ребёнка
14.10.1886
Сын: Смирнов Николай Семенович
Мать ребёнка: Смирнова Василиса Никанорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Марфа Семёновна
Мать ребёнка: Смирнова Василиса Никанорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Дмитрий Семенович
Мать ребёнка: Смирнова Василиса Никанорова
Смерть
Неизвестно