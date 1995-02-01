Скляренко Игорь Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
Дата смерти?.02.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Мать: Вера Борисовна
Рождение ребёнка
03.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
реставратор Третьяковская галерея
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.02.1995
Причина смерти: рак поджелудочной железы