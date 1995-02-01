Скляренко Игорь Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скляренко Игорь Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

?.02.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: не указан

Мать: Вера Борисовна

Рождение ребёнка
03.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
реставратор Третьяковская галерея
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.02.1995
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: рак поджелудочной железы
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