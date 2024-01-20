Мартиненко Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Мартиненко Дмитрий Семенов
Отец ребёнка: Мартиненко Семен Иванов
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Мартиненко Семен Иванов
Место жительства
20.04.1835 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 261
Смерть
Неизвестно