Мартиненко Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартиненко Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Мартиненко Дмитрий Семенов

Отец ребёнка: Мартиненко Семен Иванов

Рождение ребёнка
1800

Сын: Мартыненко Лука Семенов

Отец ребёнка: Мартиненко Семен Иванов

Место жительства
20.04.1835 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 261
Смерть
Неизвестно

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