Куликов Константин Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Константин Алексеевич

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Место рождения

Торино, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

21.10.1902

Дата смерти

26.07.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
21.10.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Торино, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1902
Торино, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1928 по 1930
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1930 по 1987
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.07.1987
Москва, город федерального значения Москва
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