Куликов Константин Алексеевич
Место рождения
Дата рождения21.10.1902
Дата смерти26.07.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1902
Место жительства
С 1928 по 1930
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1930 по 1987
Смерть
26.07.1987