Колесников Иван Никифорович
Место рождения
Дата рождения25.03.1934
Дата смерти24.11.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1957
Рождение ребёнка
?.04.1959
Дочь: Утробина Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Колесникова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников Игорь Иванович
Мать ребёнка: Колесникова Лидия Александровна
Смерть
24.11.2005