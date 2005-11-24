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Колесников Иван Никифорович

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Место рождения

Яги-Какси, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

25.03.1934

Дата смерти

24.11.2005

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Яги-Какси, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1957

Жена: Колесникова Лидия Александровна

Агрыз, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.04.1959

Дочь: Утробина Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Колесникова Лидия Александровна

Агрыз, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Игорь Иванович

Мать ребёнка: Колесникова Лидия Александровна

Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
24.11.2005
Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
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