Билярова (Билярова) Авдотья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Билярова (Билярова) Авдотья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1817 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1841

Дочь: Марья Дементьевна

Отец ребёнка: Дементий

Рождение ребёнка
26.07.1843

Сын: Биляров Яким Дементьевич

Отец ребёнка: Дементий

Бракосочетание
После 16.08.1848

Муж: Биляров Яков Максимович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/a4fc3d81-6982-4099-9d91-94e606e7340b
Рождение ребёнка
01.04.1861

Сын: Биляров Осип Яковлевич

Отец ребёнка: Биляров Яков Максимович

Новая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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