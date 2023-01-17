Билярова (Билярова) Авдотья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1841
Дочь: Марья Дементьевна
Отец ребёнка: Дементий
Рождение ребёнка
26.07.1843
Отец ребёнка: Дементий
Бракосочетание
После 16.08.1848
Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/a4fc3d81-6982-4099-9d91-94e606e7340b
Рождение ребёнка
01.04.1861
Отец ребёнка: Биляров Яков Максимович
Новая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно