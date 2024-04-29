Михайлов Максим Васильевич
Место рожденияс. Жуланка, Томская губерния, Барнаульский уезд, Российская Империя
Дата рождения1909
Дата смерти12.04.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
с. Жуланка, Томская губерния, Барнаульский уезд, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.1944
Причина смерти: Погиб на войне
Похороны
Неизвестно
Калининская обл., Пушкино-Горский р-н, Печанский с/с, д. Печане, братская могила №10