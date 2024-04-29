Михайлов Максим Васильевич 1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михайлов Максим Васильевич

Место рождения

с. Жуланка, Томская губерния, Барнаульский уезд, Российская Империя

Дата рождения

1909

Дата смерти

12.04.1944

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Михайлов Василий Федорович

Мать: Михайлова Матрена Яковлевна

с. Жуланка, Томская губерния, Барнаульский уезд, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Анна Герасимовна

Смерть
12.04.1944
Причина смерти: Погиб на войне
Похороны
Неизвестно
Калининская обл., Пушкино-Горский р-н, Печанский с/с, д. Печане, братская могила №10

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