Усова (Шикинова) Александра 20.10.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усова (Шикинова) Александра

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Место рождения

Пошатово, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

20.10.1926

Дата смерти

28.09.2018

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1926

Отец: Шикинов Фёдор

Мать: Шикинова (Петрушина) Матрёна

Пошатово, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
07.03.1954

Муж: Усов Юрий

Рождение ребёнка
21.11.1954

Сын: Усов Геннадий

Отец ребёнка: Усов Юрий

Рождение ребёнка
22.10.1956

Сын: Усов Владимир

Отец ребёнка: Усов Юрий

Зимёнки, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.07.1961

Сын: Усов Анатолий

Отец ребёнка: Усов Юрий

Смерть
28.09.2018

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