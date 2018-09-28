Усова (Шикинова) Александра
Место рождения
Дата рождения20.10.1926
Дата смерти28.09.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1926
Отец: Шикинов Фёдор
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
07.03.1954
Муж: Усов Юрий
Рождение ребёнка
21.11.1954
Сын: Усов Геннадий
Отец ребёнка: Усов Юрий
Рождение ребёнка
22.10.1956
Сын: Усов Владимир
Отец ребёнка: Усов Юрий
Зимёнки, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.07.1961
Сын: Усов Анатолий
Отец ребёнка: Усов Юрий
Смерть
28.09.2018