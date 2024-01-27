Белова Полина Артемовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белов Артем Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Процко Нина
Отец ребёнка: Алексеев Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Алексеев Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Працко ,
Смерть
Неизвестно