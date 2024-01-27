Белова Полина Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Полина Артемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белов Артем Макарович

Мать: Алексеева Ульяна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Процко Нина

Отец ребёнка: Алексеев Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Алексеев Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Працко ,

Смерть
Неизвестно

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