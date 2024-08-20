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Евтсратьевич Иван Антропович/Евтсратьевич

Место рождения

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Андрон Антроп Антроп/Андрон/Евтсратий Пантелеймонов

Мать: не указана

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Стрельцов Мина Иванович

Мать ребёнка: Стрельцова Акилина Яковлевна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Зеновьева (Стрельцова) Харитина Ивановна

Мать ребёнка: Стрельцова Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Стрельцов Ермил Иванович

Мать ребёнка: Стрельцова Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Стрельцова) Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Стрельцова Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Зотик Иванович Зотий Зотий/Зотик Иванович

Мать ребёнка: Стрельцова Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Стрельцов Антоний Иванович

Мать ребёнка: Стрельцова Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Стрельцова) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Стрельцова Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
19.08.1862

Дочь: (Стрельцова) Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Стрельцова Акилина Яковлевна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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