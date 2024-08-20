Евтсратьевич Иван Антропович/Евтсратьевич
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Андрон Антроп Антроп/Андрон/Евтсратий Пантелеймонов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Стрельцова Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Зеновьева (Стрельцова) Харитина Ивановна
Мать ребёнка: Стрельцова Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Стрельцова Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Стрельцова) Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Стрельцова Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Зотик Иванович Зотий Зотий/Зотик Иванович
Мать ребёнка: Стрельцова Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Стрельцов Антоний Иванович
Мать ребёнка: Стрельцова Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Стрельцова) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Стрельцова Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
19.08.1862
Дочь: (Стрельцова) Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Стрельцова Акилина Яковлевна
Смерть
Неизвестно