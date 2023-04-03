Корелина Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорелина Наталья Николаевна

Корелина Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корелин Александр Никифорович

Рождение ребёнка
19.08.1885

Дочь: (Корелина) Надежда Александровна

Отец ребёнка: Корелин Александр Никифорович

Рождение ребёнка
12.03.1889

Дочь: (Корелина) Анна Александровна

Отец ребёнка: Корелин Александр Никифорович

Рождение ребёнка
17.12.1891

Дочь: (Корелина) Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Корелин Александр Никифорович

Рождение ребёнка
03.07.1894

Дочь: (Корелина) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Корелин Александр Никифорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.