Корелина Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1885
Дочь: (Корелина) Надежда Александровна
Отец ребёнка: Корелин Александр Никифорович
Рождение ребёнка
12.03.1889
Дочь: (Корелина) Анна Александровна
Отец ребёнка: Корелин Александр Никифорович
Рождение ребёнка
17.12.1891
Дочь: (Корелина) Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Корелин Александр Никифорович
Рождение ребёнка
03.07.1894
Дочь: (Корелина) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Корелин Александр Никифорович
Смерть
Неизвестно