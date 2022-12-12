Гарифуллина (Кравченко) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.11.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1938
Рождение ребёнка
26.05.1958
Сын: Гарифуллин Радик Шайхуллович
Отец ребёнка: Гарифуллин Шайхула Хабибулович
Рождение ребёнка
02.06.1959
Сын: Гарифуллин Александр Шайхуллович
Отец ребёнка: Гарифуллин Шайхула Хабибулович
Рождение ребёнка
09.11.1970
Сын: Гарифуллин Игорь Шайхуллович
Отец ребёнка: Гарифуллин Шайхула Хабибулович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно