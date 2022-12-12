Гарифуллина (Кравченко) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарифуллина (Кравченко) Валентина Васильевна

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.11.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1938

Отец: Кравченко Василий Прокофьевич

Мать: Кравченко Василиса Родионовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1958

Сын: Гарифуллин Радик Шайхуллович

Отец ребёнка: Гарифуллин Шайхула Хабибулович

Рождение ребёнка
02.06.1959

Сын: Гарифуллин Александр Шайхуллович

Отец ребёнка: Гарифуллин Шайхула Хабибулович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1970

Сын: Гарифуллин Игорь Шайхуллович

Отец ребёнка: Гарифуллин Шайхула Хабибулович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарифуллин Шайхула Хабибулович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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