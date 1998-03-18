Ершов Сергей Николаевич
Место рожденияБорятино, Советский Союз (Российская СФСР)
Дата рождения19.08.1926
Дата смерти18.03.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.10.1952
Сын: Ершов Юрий
Мать ребёнка: Ершова Галина
Химки, Советский Союз (Российская СФСР)
Рождение ребёнка
02.09.1956
Сын: Ершов Игорь
Мать ребёнка: Ершова Галина
Химки, Советский Союз (Российская СФСР)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ершова Галина
Смерть
18.03.1998
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Москва, Россия