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Ершов Сергей Николаевич

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Место рождения

Борятино, Советский Союз (Российская СФСР)

Дата рождения

19.08.1926

Дата смерти

18.03.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Борятино, Советский Союз (Российская СФСР)
Рождение ребёнка
21.10.1952

Сын: Ершов Юрий

Мать ребёнка: Ершова Галина

Химки, Советский Союз (Российская СФСР)
Рождение ребёнка
02.09.1956

Сын: Ершов Игорь

Мать ребёнка: Ершова Галина

Химки, Советский Союз (Российская СФСР)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Галина

Смерть
18.03.1998
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Москва, Россия
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