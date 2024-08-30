Прасковья Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1702
Дата смертиМежду 1741 и 1755
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Отец: Федор Терентьевич
Мать: Фекла Ермолаевна
Бракосочетание
Между 1708 и 1724
Муж: Тимофей Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1724
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Кириллович
Рождение ребёнка
Между 1732 и 1739
Сын: Федор Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Кириллович
Смерть
Между 1741 и 1755