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Прасковья Федоровна

Место рождения

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

Между 1741 и 1755

Пол

Женский

Отец

Около 1679 г.р.

Мать

Около 1681 г.р.

Муж

Около 1692 г.р.

Дети

Около 1724 г.р.
Между 1732 и 1739 г.р.
Около 1740 г.р.
Около 1740 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: Федор Терентьевич

Мать: Фекла Ермолаевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1708 и 1724

Муж: Тимофей Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1724

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Кириллович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1732 и 1739

Сын: Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Кириллович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Кириллович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Кириллович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1741 и 1755
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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