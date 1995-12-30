Галич Вячеслав Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1954
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1954
Отец: не указан
Мать: Галич Елизавета Агеевна
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Галич Ольга Вячеславовна
Мать ребёнка: Галич Любовь
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Галич Елена Вячеславовна
Мать ребёнка: Галич Любовь
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Галич Светлана Вячеславовна
Мать ребёнка: Галич Любовь
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Галич Елизавета Вячеславовна
Мать ребёнка: Галич Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Галич Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галич Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галич Любовь
Смерть
2000