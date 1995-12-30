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Галич Вячеслав Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1954

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1954

Отец: не указан

Мать: Галич Елизавета Агеевна

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Галич Ольга Вячеславовна

Мать ребёнка: Галич Любовь

Рождение ребёнка
1981

Дочь: Галич Елена Вячеславовна

Мать ребёнка: Галич Любовь

Рождение ребёнка
1985

Дочь: Галич Светлана Вячеславовна

Мать ребёнка: Галич Любовь

Рождение ребёнка
1988

Дочь: Галич Елизавета Вячеславовна

Мать ребёнка: Галич Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галич Павел Вячеславович

Мать ребёнка: Галич Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галич Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галич Любовь

Смерть
2000
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