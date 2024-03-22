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Миронов Андрей Яковлевич

Место рождения

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.09.1916

Сын: Миронов Серафим Андреевич

Мать ребёнка: Миронова Анна Андреевна

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.06.1919

Сын: Миронов Яков Андреевич

Мать ребёнка: Миронова Анна Андреевна

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Миронова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Миронова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитченко Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Миронова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Мария Андреевна

Мать ребёнка: Миронова Анна Андреевна

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукашёва Александра Андреевна

Мать ребёнка: Миронова Анна Андреевна

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Анна Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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