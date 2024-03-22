Миронов Андрей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
23.09.1916
Сын: Миронов Серафим Андреевич
Мать ребёнка: Миронова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
10.06.1919
Мать ребёнка: Миронова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Миронова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Миронова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитченко Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Миронова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Мария Андреевна
Мать ребёнка: Миронова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукашёва Александра Андреевна
Мать ребёнка: Миронова Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миронова Анна Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
Неизвестно