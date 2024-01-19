Мартиненко Тимофей Мойсеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиДо 1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
20.04.1835 ст.
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 256
Рождение ребёнка
1845
Сын: Мартиненко Дмитрий Тимофеев
Мать ребёнка: Мартыненко Агафия Борисова
Рождение ребёнка
?.04.1850
Дочь: (Мартиненко) Ольга Тимофеева
Мать ребёнка: Мартыненко Агафия Борисова
Место жительства
10.10.1850 ст.
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454, лл 637
Смерть
До 1891
В записи о смерти Агафии Борисовой указано: вдова Ф. И-331, Оп. 9, Д. 58, лл. 125