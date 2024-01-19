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Мартиненко Тимофей Мойсеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

До 1891

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Мартиненко Мойсей Дмитриев

Мать: Мартиненко Мотрена Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартыненко Агафия Борисова

Место жительства
20.04.1835 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 256
Рождение ребёнка
1845

Сын: Мартиненко Дмитрий Тимофеев

Мать ребёнка: Мартыненко Агафия Борисова

Рождение ребёнка
?.04.1850

Дочь: (Мартиненко) Ольга Тимофеева

Мать ребёнка: Мартыненко Агафия Борисова

Место жительства
10.10.1850 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454, лл 637
Смерть
До 1891
В записи о смерти Агафии Борисовой указано: вдова Ф. И-331, Оп. 9, Д. 58, лл. 125

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