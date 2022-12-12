Смирнов Амвросий (Алексей) Степанович
Место рождения
Дата рождения16.04.1874
Дата смерти25.05.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1874
Место жительства
По 1901
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1901 по 1904
Место жительства
С 1904 по 1906
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Место жительства
С 1906 по 1911
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1911 по 1917
Михайловский уезд Рязанской губернии
Место жительства
С 1917 по 1921
Елец, город Елец, Липецкая область
Место жительства
С 1921 по 1923
Брянск, город Брянск, Брянская область
Место жительства
С 1923 по 1926
Место жительства
С 1926 по 1928
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Место жительства
С 1928 по 1934
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1928 по 1928
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Место жительства
С 1934 по 1935
Муром, округ Муром, Владимирская область
Место жительства
С 1935 по 1938
Смерть
25.05.1938