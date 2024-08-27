Зотимов Андрей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Зотимов Григорий Андреевич
Мать: Агафья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Щелокова (Зотимова) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Стефанида Ивановна
Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Зотимова Василиса Андреевна
Мать ребёнка: Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Зотимова Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
12.05.1858
Дочь: Зотимова Лукерья Ивановна
Мать ребёнка: Стефанида Ивановна
Смерть
Неизвестно