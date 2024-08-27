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Зотимов Андрей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Зотимов Григорий Андреевич

Мать: Агафья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Щелокова (Зотимова) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Стефанида Ивановна

Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Зотимова Василиса Андреевна

Мать ребёнка: Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Зотимов Данила Андреевич

Мать ребёнка: Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Зотимова Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Зотимов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
12.05.1858

Дочь: Зотимова Лукерья Ивановна

Мать ребёнка: Стефанида Ивановна

Смерть
Неизвестно

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