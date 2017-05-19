Швецов (Солодовников) Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.12.1956
Дата смерти19.05.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
п.Дарьинский, с.Дарьинское
Рождение ребёнка
16.01.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.05.2017
п.Дарьинский, с.Дарьинское