Швецов (Солодовников) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецов (Солодовников) Любовь Ивановна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

10.12.1956

Дата смерти

19.05.2017

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1932 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1956

Отец: Солодовников Иван Илларионович

Мать: Солодовников (Кораблёв) Надежда Степановна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Дарьинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Дарьинский, с.Дарьинское
Рождение ребёнка
16.01.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
19.05.2017
Дарьинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Дарьинский, с.Дарьинское

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