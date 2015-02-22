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Самусевич Александра Денисовна
Самусевич Александра Денисовна
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Место рождения
Витебск
, Витебская область
Дата рождения
22.02.2015
Пол
Женский
Отец
Самусевич Денис Леонидович
1988 г.р.
Мать
Самусевич (Гутман) Инна Анатольевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.2015
Отец:
Самусевич Денис Леонидович
Мать:
Самусевич Инна Анатольевна
Витебск
, Витебская область
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