Балакин Юрий Иванович
Место рождения
Дата рождения22.12.1932
Дата смерти07.06.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1932
Место жительства
С 1950
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
07.06.2006
Место жительства
По 2006