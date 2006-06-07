Балакин Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалакин Юрий Иванович

Балакин Юрий Иванович

avatar

Место рождения

Галич, город Галич, Костромская область

Дата рождения

22.12.1932

Дата смерти

07.06.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
С 1932
Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
С 1950
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
07.06.2006
Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
По 2006
Галич, город Галич, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close