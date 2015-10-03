Штумпф Александр Карлович
Место рожденияПривольное Ровенский р-н Саратовской обл.
Дата рождения14.06.1940
Дата смерти03.10.2015
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1940
Отец: Штумпф (Stumpf) Карл (Karl) Филипович Philipp
Мать: Штумпф (Stumpf) Маргарита (Margaretha) Генриховна Heinrich
Привольное Ровенский р-н Саратовской обл.
Рождение ребёнка
20.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Штумпф (Родионова) Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
04.10.1969
Сын: Штумпф Александр Александрович
Мать ребёнка: Штумпф (Родионова) Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
31.12.1970
Сын: Штумпф Виктор Александрович
Мать ребёнка: Штумпф (Родионова) Анастасия Григорьевна
Смерть
03.10.2015
г.Томск
Захоронен пос.Рассвет Томской обл.