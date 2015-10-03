Штумпф Александр Карлович 14.06.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Штумпф Александр Карлович

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Место рождения

Привольное Ровенский р-н Саратовской обл.

Дата рождения

14.06.1940

Дата смерти

03.10.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1940

Отец: Штумпф (Stumpf) Карл (Karl) Филипович Philipp

Мать: Штумпф (Stumpf) Маргарита (Margaretha) Генриховна Heinrich

Привольное Ровенский р-н Саратовской обл.
Рождение ребёнка
20.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Штумпф (Родионова) Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
04.10.1969

Сын: Штумпф Александр Александрович

Мать ребёнка: Штумпф (Родионова) Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
31.12.1970

Сын: Штумпф Виктор Александрович

Мать ребёнка: Штумпф (Родионова) Анастасия Григорьевна

Смерть
03.10.2015
г.Томск
Захоронен пос.Рассвет Томской обл.

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