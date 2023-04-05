(Марфенко) Марина Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1887
Отец: Марфенко Федот Петрович
Бракосочетание
30.10.1907
Рождение ребёнка
30.03.1909
Сын: Пономаренко Иван Федорович
Отец ребёнка: Пономаренко Федор Петрович
Рождение ребёнка
14.11.1910
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Пономаренко Федор Петрович
Смерть
Неизвестно