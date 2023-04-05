(Марфенко) Марина Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Марфенко) Марина Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1887

Отец: Марфенко Федот Петрович

Мать: Марфенко Фекла Михайловна

Бракосочетание
30.10.1907

Муж: Пономаренко Федор Петрович

Рождение ребёнка
30.03.1909

Сын: Пономаренко Иван Федорович

Отец ребёнка: Пономаренко Федор Петрович

Рождение ребёнка
14.11.1910

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Пономаренко Федор Петрович

Смерть
Неизвестно
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