Калуженова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалуженова Мария Петровна

Калуженова Мария Петровна

avatar

Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Калужинов Петр Андреевич

Мать: Калужинова Анастасия Григорьевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
1939

Муж: Поляков Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков Василий Михайлович

Бракосочетание
1948

Муж: Хижняков Николай Семенович

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хижняков Николай Семенович

Смерть
2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close