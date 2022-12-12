Калуженова Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Бракосочетание
1939
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поляков Василий Михайлович
Бракосочетание
1948
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хижняков Николай Семенович
Смерть
2004