Седешев Иван Павлович
Место рождениясело Нечунаевское Чарышской волости Змеиногорского уезда Томской губерни
Дата рождения14.10.1907
Дата смерти28.07.1943
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
военный, старшина
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Сопина (Седешева) Валентина ? Ивановна
Мать ребёнка: Седешева (Слободина) Ирина Васильевна
Смерть
28.07.1943
Причина смерти: убит ВОВ 28.7.1943