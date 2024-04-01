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Седешев Иван Павлович

Место рождения

село Нечунаевское Чарышской волости Змеиногорского уезда Томской губерни

Дата рождения

14.10.1907

Дата смерти

28.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1907

Отец: Седешов Павел Трофимович

Мать: Седешова Дарья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седешева (Слободина) Ирина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
военный, старшина
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Сопина (Седешева) Валентина ? Ивановна

Мать ребёнка: Седешева (Слободина) Ирина Васильевна

Смерть
28.07.1943
Причина смерти: убит ВОВ 28.7.1943
Похороны
Неизвестно

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