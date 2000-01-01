Щекочихин Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекочихин Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щекочихин Иван Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щекочихин Артём? Петрович

Мать ребёнка: Щекочихина Тамара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щекочихина Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щекочихин Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Петровна

Мать ребёнка: не указана

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