Щекочихин Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щекочихин Иван Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щекочихин Артём? Петрович
Мать ребёнка: Щекочихина Тамара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Петровна
Мать ребёнка: не указана