Подоксенов Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1939
Дата смерти26.10.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.10.2020