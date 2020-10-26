Подоксенов Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подоксенов Владимир Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1939

Дата смерти

26.10.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Поставы, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
31.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Поставы, Поставский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.10.2020
Поставы, Поставский район, Витебская область
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