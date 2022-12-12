Федосеев Андрей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев Андрей Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1885 год - уволенный в запас армии рядовой.
Рождение ребёнка
12.03.1885 ст.

Дочь: Федосеева Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Федосеева Ксения Ивановна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосеева Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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